Samsung fa sul serio con il QD-OLED: oltre 1 milione di pannelli 4K per monitor da gaming!

Con un entusiasta comunicato stampa, Samsung Display ha rivelato di aver consegnato 1 milione di unità dei suoi pannelli QD-OLED premium per monitor. Un traguardo importante per la compagnia coreana, raggiunto due anni e mezzo dopo l'immissione sul mercato della sua tecnologia QD-OLED, che sta favorendo il passaggio nel mercato dei monitor da LCD a OLED.

Senza entrare troppo nel dettaglio delle differenze con la tecnologia WOLED (usata da LG e potenziata ora con MLA), il QD-OLED di Samsung Display è una tecnologia auto-illuminante che utilizza luce OLED blu filtrata attraverso uno strato di Quantum Dot (QD) per produrre colori. Attualmente, la gamma QD-OLED dell'azienda consiste in schermi da 27, 31,5, 34 e 49 pollici, e offre una varietà di specifiche di fascia alta, tra cui la risoluzione più alta del settore dei monitor OLED di 4K e un tasso di refresh di 360 Hz.

Dipendenti Samsung Display che festeggiano il traguardo del milione di pannelli... speriamo abbiano ricevuto anche una gratifica

Samsung Display ha collaborato con 10 marchi globali di monitor per lanciare finora oltre 90 monitor QD-OLED. Molti di questi sono monitor specifici per il gaming, che sono stati particolarmente ben accolti. Ne trovate un paio di esempi anche qui su Multiplayer.it, nella nostra recensione del monitor MSI MPG 321URX e in quella dell'ASUS ROG Swift PG32UCDM. Samsung ha poi aggiunto che i prodotti QD-OLED hanno ricevuto un'accoglienza positiva anche dal mercato. La società di ricerca di OMDIA prevede che le quote dei pannelli per monitor auto-illuminanti crescerà del 12,3% fino al 2029, raggiungendo $1,03 miliardi. Questo rappresenterebbe il 10% dell'intero mercato dei pannelli per monitor.

Samsung Display attualmente si classifica al primo posto nel mercato dei pannelli per monitor auto-illuminanti, con una quota del 79,7% nel quarto trimestre del 2023. Se invece volete saperne di più sulle quote di mercato possedute dalle varie compagnie per i TV, trovate tutto nell'articolo dedicato al calo generale del mercato TV.