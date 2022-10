Scorn non supporterà DirectStorage su PC, arriva la smentita di Ebb Software

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, Scorn non supporterà DirectStorage su PC, ma solo su Xbox Series X|S. La comunicazione è arrivata a pochi giorni dal lancio, dall'account Twitter ufficiale dell'horror di Ebb Software, che si è scusato per aver condiviso in precedenza un'informazione errata.

A settembre infatti lo stesso profilo aveva dichiarato che Scorn avrebbe sfruttato il DirectStorage anche su PC, rendendolo di fatto il primo in assoluto a supportare questa tecnologia.

"C'è stato un malinteso da parte mia e ho commesso un errore nella mia risposta. Per confermare, DirectStorage è disponibile solo tramite Xbox! Mi scuso per la confusione", il messaggio del responsabile del profilo Twitter ufficiale di Scorn.

DirectStorage è una tecnologia delle DirectX 12, che permette di bypassare la CPU facendo comunicare gli SSD NVMe direttamente con la GPU e la VRAM. In questo modo il processore ha un carico di lavoro minore e si registrano sostanzialmente aumenti del framerate e tempi di caricamento più veloci.

Scorn sarà disponibile a partire dal 14 ottobre 2022 e sarò incluso nel catalogo di Xbox Game Pass dal lancio. Il preload è già disponibile, ecco l'orario di sblocco del gioco su PC e Xbox Series X|S.