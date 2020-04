Sea of Thieves su Steam, il gioco sarà disponibile a breve sulla piattaforma Valve

Sea of Thieves arriverà a breve su Steam: la pagina del gioco è già disponibile sulla piattaforma digitale Valve e riporta il tradizionale "coming soon", senza dunque annunciare una data d'uscita precisa.

Non si tratta naturalmente del primo titolo Microsoft ad approdare su Steam, che ha stabilito un nuovo record di utenti in concomitanza con il periodo di quarantena obbligatoria che sta coinvolgendo tutto il mondo.

Lanciato su PC e Xbox One esattamente due anni fa, Sea of Thieves si è arricchito in maniera sostanziale con il passare del tempo, andando a risolvere le criticità iniziali dovute proprio alla mancanza di contenuti.

Sea of Thieves ti coinvolge in un'esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all'esplorazione e ai saccheggi: vivi da filibustiere ed entra di diritto nella leggenda. Senza ruoli prestabiliti, disponi della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo che preferisci.

Avventurati in gruppo o in solitaria e incontra altre ciurme di pirati in questo mondo condiviso... Saranno amichevoli oppure ostili? E tu come reagirai?

Un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi. Vai alla ricerca di tesori perduti, stana Capitani degli Scheletri maledetti o recupera carichi preziosi per le Compagnie di commercio. Vai a caccia, a pesca o scegli tra centinaia di obiettivi e missioni secondarie opzionali.

Gioca alle Storie assurde per gustare il particolare approccio di Sea of Thieves alla modalità campagna. Queste coinvolgenti missioni cinematografiche ti offrono 11 storie in due trame epiche, per circa 30 ore di grandi avventure piratesche.

Nel tuo viaggio per diventare una Leggenda pirata accumulerai bottino, migliorerai la tua reputazione e definirai il tuo stile personale grazie alle meritate ricompense ottenute. Avventuriero. Esploratore. Conquistatore. Quale sarà la tua Leggenda?

Con cinque espansioni principali e quasi un anno di aggiornamenti mensili, Sea of Thieves è un gioco e un servizio in continua crescita ed evoluzione. Torna ogni mese per scoprire quali nuovi contenuti sono stati aggiunti.