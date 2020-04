Sekiro: Shadows Die Twice, multiplayer in arrivo con una mod in sviluppo su PC

Sekiro: Shadows Die Twice è uscito ormai da un po' di tempo ma la comunità di modder è ancora impegnata sul gioco From Software, intenzionata ora ad aggiungere anche una modalità multiplayer attraverso una mod speciale sviluppata ovviamente per PC.

Il modder LukeYui è attualmente impegnato sul progetto, che è corredato anche da alcuni video in grado di mostrare qualcosa sul funzionamento di questa mod e sullo stato di avanzamento dei lavori. Ovviamente la situazione è ancora in divenire, cosa dimostrata dai primi problemi nella sincronizzazione e nelle animazioni che erano evidenti nella prima versione del software mostrata ma che sono attualmente in via di soluzione.

La sincronizzazione dei modelli e delle animazioni appare infatti decisamente migliorata nei video riportati qui sotto, con un ulteriore incremento della stabilità del gioco. La mod in questione, peraltro, aggiunge completamente un elemento che era stato escluso in maniera totale da From Software, considerando che Sekiro: Shadows Die Twice è in effetti uno dei pochi suolo-like che non ha alcun elemento multiplayer.

A dire il vero, i giochi From Software hanno solitamente delle implementazioni piuttosto peculiari del multiplayer online, dunque anche questa particolare interpretazione offerta dalla mod per Sekiro: Shadows Die Twice si potrebbe posizionare abbastanza in linea con le stranezze delle modalità viste altrove.

Bisogna tenere in considerazione il fatto che si tratti di un lavoro completamente amatoriale e che il multiplayer non è assolutamente contemplato dal codice standard, dunque è chiaro che la sua estensione e profondità saranno piuttosto limitate nella mod in questione, ma si tratta comunque di un lavoro interessante.

Sekiro: Shadows Die Twice è stato nominato il gioco dell'anno dei The Game Awards 2019 e l'abbiamo anche inserito tra i giochi più significativi del 2019 secondo Multiplayer.it.