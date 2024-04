Senua's Saga: Hellblade 2, la risoluzione su Xbox Series X rivelata da Digital Foundry

Stando così le cose, è chiaro ed evidente come mai Senua's Saga: Hellblade 2 giri soltanto a 30 fps , senza una modalità prestazioni che avrebbe richiesto sacrifici davvero eccessivi sul fronte dei dettagli visivi. Anzi, in realtà la testata inglese si chiede a che risoluzione girerà il gioco su Xbox Series S .

Una grafica impressionante

Al di là degli espedienti e del peso, Senua's Saga: Hellblade 2 potrà senza dubbio contare su di una grafica impressionante, con un rendering facciale per la protagonista basato sulla tecnologia Metahuman, fra i migliori che si siano mai visti, e un sistema di shader e animazioni altrettanto entusiasmanti.

Un discorso simile può essere fatto per gli scenari, che sfruttano in maniera efficace le caratteristiche dell'Unreal Engine 5, vedi ad esempio la tecnologia Nanite per la resa del terreno e le Virtual Shadow Maps al fine di migliorare le ombre, gli spessori e i contrasti dell'immagine.

Molti aspetti risultano ancora difficili da analizzare, ma si nota una risoluzione inferiore per quanto concerne gli effetti volumetrici, che visti da vicino rivelano le proprie mancanze.