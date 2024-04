MOUSE, un nuovo trailer del gameplay per lo sparatutto cartoonesco

Restando fedele alle sue ispirazioni, MOUSE vedrà la presenza di queste speciali lattine di verdura che potremo aprire e consumare, ricavando in cambio una forza straordinaria per un periodo di tempo limitato.

Retrò per davvero

Lo stile grafico di MOUSE si rifà alle produzioni animate degli anni '30, catapultandoci in un mondo in bianco e nero in cui un investigatore privato esplora la città affrontando spietate bande criminali ricorrendo a un ampio arsenale.