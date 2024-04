Star Wars Outlaws, prime impressioni dal provato esclusivo di Game Informer

Star Wars Outlaws è stato provato in esclusiva dalla rivista americana Game Informer, che ha pubblicato dunque le prime impressioni sull'atteso tie-in prodotto da Ubisoft e ambientato nell'universo di Star Wars.

In uscita il 30 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Star Wars Outlaws metterà a disposizione diversi pianeti da esplorare, ma in questo caso la demo si basava su Toshara, una luna creata appositamente per il gioco da Massive Entertainment in collaborazione con Lucasfilm.

Sappiamo che uno degli elementi centrali del gameplay sarà il sistema di reputazione, tramite cui la protagonista Kay Vess potrà letteralmente farsi un nome presso i quattro sindacati criminali a cui offre i propri servizi.

Stando all'articolo, l'impianto in questione funziona molto bene e restituisce effettivamente l'idea di mettersi nei panni di un'ambiziosa fuorilegge sullo sfondo dell'universo di Star Wars, anche grazie a sequenze di combattimento spettacolari e coinvolgenti.