Una serie di Blizzard potrebbe ricevere il "trattamento Netflix"

Sembra che un altro grande franchise potrebbe essere il prossimo ad essere sottoposto al cosiddetto " trattamento Netflix ". In un recente episodio del proprio podcast, una fonte affidabile ha suggerito che uno dei franchise di Blizzard potrebbe presto ottenere un adattamento per Netflix.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerosi adattamenti di videogiochi . Alcuni, come Un Film Minecraft, sono diventati lungometraggi con una grande uscita nelle sale. Altri, come Fallout o The Last of Us, sono stati adattati come serie TV.

I rumor su Blizzard e Netflix

Queste informazioni provengono da Jez Corden, co-conduttore del podcast The Xbox Two.

Durante un recente episodio dedicato all'imminente Xbox Games Showcase per il 2025, Corden ha rivelato di aver sentito dire che "c'è un franchise Blizzard che sta ricevendo una sorta di trattamento Netflix". Corden non rivela quali giochi potrebbero essere coinvolti, ma non sono molti i franchise Blizzard a cui potrebbe riferirsi.

Blizzard è nota soprattutto per giochi come Overwatch, World of Warcraft e Diablo, oltre che per StarCraft. Di questi, World of Warcraft e Diablo sono attualmente i franchise più attivi in termini di nuovi contenuti in uscita. Questo li rende i candidati più probabili per un adattamento su Netflix, anche se una strategia potrebbe essere quella di riportare in auge un franchise più vecchio come StarCraft in previsione di nuovi capitoli.

Per quanto riguarda il significato di "trattamento Netflix", storicamente la maggior parte degli adattamenti delle grandi serie di videogiochi della piattaforma di streaming sono state animate. Tra gli altri Netflix Originals basati sui videogiochi, ricordiamo Arcane, Castlevania e Carmen Sandiego.

Per ora non è stato confermato alcun annuncio di adattamenti di Netflix o di altro tipo per i franchise di Blizzard. Sebbene Corden sia una fonte affidabile, fa notare che si tratta solo di una notizia che ha sentito, quindi si tratta più di un'indiscrezione che di una conferma.

Ecco infine gli anime, i film e le serie TV in uscita ad aprile su Netflix.