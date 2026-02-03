Sid Meier’s Civilization VII per Nintendo Switch 2 è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Sid Meier's Civilization VII per Nintendo Switch 2 a 35,85 € invece di 70 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 43,74 (su eShop è a prezzo pieno). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso dovrai riscattare il gioco tramite Nintendo eShop . Il procedimento è semplicissimo: basterà inserire la chiave che ti arriverà una volta effettuato l'acquisto, in modo da scaricarlo subito. Vediamo ulteriori informazioni affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Sid Meier’s Civilization VII in offerta

Questa versione per Nintendo Switch 2 include anche nuovi comandi stile mouse. Si tratta della pluripremiata serie di giochi di strategia. Anche in questo caso dovrai guidare il tuo popolo e forgiare il più grande impero di sempre, tra decisioni strategiche e meraviglie architettoniche per espandere i tuoi confini. Ogni epoca è un viaggio unico, con civiltà giocabili specifiche, risorse da sfruttare, territori da esplorare e molto altro ancora.

Giocherai nei panni dei più grandi leader, statisti e condottieri della storia umana e potrai scegliere anche tra grandi generali, re, regine, visionari del progresso o personaggi che hanno cambiato per sempre la filosofia. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione.