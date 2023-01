Silent Hill 2 Remake: il protagonista è stato volutamente invecchiato rispetto all'originale

IGN USA ha pubblicato un'intervista dedicata a Silent Hill 2 Remake nella quale parla con Motoi Okamoto, produttore della serie, e Masahiro Ito, concept artisti del gioco. Tramite questa possiamo scoprire che Konami ha volutamente invecchiato il protagonista. Il team ha spiegato il motivo.

IGN USA ha infatti sottolineato come James, il protagonista, sembri più vecchio nel trailer presentato da Konami. Al che Okamoto ha detto: "Dopo aver parlato con il signor Ito, abbiamo deciso di alzare un po' l'età di James nel gioco. In parte perché i fan di 20 anni fa sono più anziani e perché anche l'età media delle persone che giocano ai videogiochi è aumentata. Vogliamo rappresentare un James più maturo e che ha dovuto soffrire di più nella sua vita, e per questo abbiamo alzato la sua età, anche se di poco. Se vi sembra più vecchio, non è frutto della vostra immaginazione".

Ito ha poi ampliato con queste parole: "Per aggiungere a quanto appena detto dal signor Okamoto, personalmente ritengo che sia anche il nostro modo di sottolineare che si tratta di un remake".

Okamoto ha infine chiuso il discorso affermando: "Nell'era PS2 non era possibile rappresentare la pelle in modo sfumato. Tutti sembravano più giovani, o almeno avevano una pelle liscia. Ora che siamo nell'era PS4 e PS5, siamo in grado di mostrare meglio l'età esatta di una persona, che sia anziana, di mezza età, trentenne e così via. Ecco perché abbiamo deciso di puntare su un senso dell'età più convincente".

Parlando sempre delle possibilità tecniche del remake e della tecnologia moderna, Okamoto ha anche detto: "Stiamo usando la performance capture per registrare i corpi, le espressioni facciali e le voci degli attori contemporaneamente, incorporando le loro espressioni e performance nel gioco. Questo ha reso possibile un livello di espressione emotiva dettagliata che non era possibile durante la realizzazione dell'originale. Sebbene il trailer presenti molte scene roboanti, il gioco nel suo complesso è anche ricco di momenti con interpretazioni più delicate".

Inoltre, Konami ha spiegato perché non ha iniziato rifacendo il primo capitolo della saga.