Skyblivion: il remake di Oblivion in Skyrim si mostra con un video da 25 minuti

Continua il progetto Skyblivion, la maxi-mod che si presenta sostanzialmente come una sorta di remake di Oblivion all'interno di Skyrim, che prosegue la sua evoluzione come dimostra anche questo nuovo video da 25 minuti.

Nel filmato possiamo vedere come diversi contenuti e caratteristiche siano stati aggiunti al progetto, come vari nemici e ambientazioni, oltre anche a consentire di dare un'occhiata alla struttura di una quest tratta dall'originale The Elder Scrolls IV: Oblivion.

L'idea del progetto amatoriale è cercare di rinverdire Oblivion e proporlo, in una maniera tecnologicamente più avanzata, a un nuovo pubblico.

In questo sembra riuscire nell'intento, anche se non sappiamo se il progetto sia destinato ad arrivare mai ad essere completo, considerando le dimensioni del lavoro richiesto e il fatto che si tratti di un'iniziativa amatoriale.