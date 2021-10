Skyrim Special Edition: 13 mod aggiunte da Bethesda per festeggiare Halloween

Skyrim continua imperterrito il suo ciclo di vita, a 10 anni di distanza dalla sua uscita originale, con l'aggiunta di altre 13 mod da parte di Bethesda scelte per festeggiare Halloween, dunque considerabili "ufficiali" in quanto approvate dagli sviluppatori.

Dopo 14 versioni pubblicate in forma ufficiale sul mercato, Skyrim continua dunque il suo percorso e in questo caso parliamo della Special Edition e successive, che possono contare sull'aggiunta di ben 13 mod inserite tutte insieme in questi giorni per poter celebrare, anche nell'RPG di Bethesda, il periodo di Halloween.

Com'è lecito aspettarsi, si tratta di aggiunge e modifiche caratterizzate da un tono inquietante o spaventoso, oppure semplicemente strano ma comunque in qualche modo in linea con lo spirito della festività del periodo.

The Elder Scrolls V: Skyrim, una mod armatura per Halloween

Tra queste mod troviamo armi, armature, quest e creature da evocare, oltre ad altre caratteristiche aggiunge all'RPG infinito.

Tra queste ci sono l'armatura Medusa & Drakul creata da ZerofrostSatyr, l'arma Bloody Bones di XvomTheMad, la mod Soul Cairn Shack di Betalille e la linea di quest aggiuntive The Brotherhood Of Old da parte di Tom_Tesoro. Tra magie e corse simili, troviamo la Ebony Battle Spiders - Conjuration Spell da parte di ShadowCrosserX che consente di evocare ragni da battaglia e le particolari mod Foxpaw Manor e Adalvald's Retreat, che aggiungono nuove location ed edifici alquanto in linea con lo spirito inquietante.

In termini più vampireschi, c'è anche la mod The Unique Vampire Dens di Gonkish con una serie di ambientazioni a tema, oltre a The Grim Apothecary e Grim Potions, il tutto per dare un tono in linea con Halloween tra vampiri e streghe varie. Alcune di queste mod possono essere giocate solo su piattaforme Xbox, altre solo su PlayStation.