Fortnite: la Stagione 9 potrebbe riportare i mech, scatenando già polemiche

Fortnite si avvia verso il finale della Stagione 8, che dovrebbe anche introdurre le novità presenti nella Stagione 9 tra le quali potrebbe figurarne una particolare che sta già destando alcune polemiche nella community di giocatori, ovvero il ritorno dei mech.

Dopo Carnage nel Pass Battaglia e Stagione 8 Capitolo 2: Mostri del Cubo, Viceverso e le altre novità, cominciano a trapelare possibili informazioni sui contenuti della Stagione 9, con il leaker HypeXa riferire la possibilità del ritorno dei mech, ovvero i robot da combattimento di Fortnite che hanno avuto un'accoglienza piuttosto mista.



Introdotti inizialmente nella Season X, i B.R.U.T.E., come vengono chiamati i mech da combattimento in Fortnite, sono veicoli bipedi dotati di notevole potenza. Sebbene abbiano incontrato inizialmente molto entusiasmo, proprio la loro potenza ha presto generato problemi di bilanciamento negli scontri, cosa che ha portato parte del pubblico a ripudiarli, spingendo alla loro eliminazione da parte di Epic Games.

L'eventuale ritorno nella Stagione 9 risulta dunque un po' dubbio, ma potrebbe essere accompagnato da una rielaborazione generale del bilanciamento in modo da poter essere accolti in maniera migliore. Secondo quanto riferito dai leaker HypeX e Shiina, solitamente piuttosto affidabili, con l'arrivo dei mech alla fine della Stagione 8 dovrebbero arrivare anche altre novità a tema un effetto di modifica della voce in stile robotico per la chat vocale, nuovi emote specifici, la possibilità di galleggiare sull'acqua e migliori effetti nel caricamento.

Attendiamo dunque eventuali informazioni sulla questione, considerando che si tratta comunque solo di voci di corridoio, per il momento.