Sony si aspetta che Microsoft mantenga i giochi Activision Blizzard su PlayStation

Tra le tante voci che abbiamo sentito sull'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, mancava in effetti un commento da parte di Sony, la compagnia che potrebbe venire maggiormente danneggiata dall'accordo, la quale però sembra piuttosto ottimista e si aspetta che Microsoft mantenga i giochi del publisher su PlayStation come multipiattaforma, secondo gli obblighi contrattuali.

Per la precisione, un portavoce di Sony interpellato dal Wall Street Journal ha riferito che "Ci aspettiamo che Microsoft mantenga gli accordi contrattuali e continui ad assicurare che i giochi Activision siano multipiattaforma", secondo quanto riportato sulla pubblicazione americana specializzata in finanza. La frase si potrebbe aprire a diverse interpretazioni, ma è chiaro come si tratti di un commento ancora piuttosto vago, in attesa di vedere, prima di tutto, se la maxi-acquisizione vada in porto o meno.

Ovviamente, la possibilità che i giochi Activision possano diventare esclusive Xbox potrebbe danneggiare il business di PlayStation e un riflesso di è avuto subito dopo l'annuncio, quando Sony ha perso 20 miliardi di dollari in azioni in poche ore con il ribasso più ampio visto da diversi anni a questa parte.

Activision, il quartier generale

Tuttavia, la questione non è ancora definita: c'è la possibilità che alcuni giochi rimangano su PlayStation dopo l'acquisizione e Microsoft ha già riferito di non voler alienare community di videogiocatori, anche se sembra soprattutto un primo approccio cauto in attesa di entrare in completo controllo.

Secondo alcuni analisti, "l'esclusività totale non ha senso", ma sembra abbia poco senso anche il fatto di spendere 70 miliardi di dollari per lasciare tutto com'è al momento, dunque chissà. In ogni caso, l'affermazione del portavoce di Sony è interessante, sotto alcuni aspetti particolari: il fatto che faccia riferimento a obblighi contrattuali potrebbe sottintendere la presenza di alcuni accordi già intrapresi da Sony e Activision, che assicurerebbero magari l'uscita di Call of Duty ancora per qualche anno su PlayStation. D'altra parte, sono anni che Sony ha l'esclusiva (temporale o meno) sui contenuti dei capitoli di Call of Duty, dunque è possibile che si sia cautelata in tale maniera.

Per il resto, se l'acquisizione dovesse completarsi senza particolari paletti imposti dagli organi di controllo la decisione sul far uscire i giochi Activision Blizzard su tutte le piattaforme spetterà soltanto a Microsoft.