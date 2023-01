Sony potrebbe essere al lavoro su di un gioco di ruolo d'azione, forse annunciato quest'anno

Stando all'insider Rythian, Sony sarebbe al lavoro su di un nuovo gioco di ruolo d'azione che dovrebbe essere annunciato quest'anno, per essere lanciato nel 2024. Più precisamente, Rythian ha parlato di un gioco gestito da Sony Music Entertainment e basato su di una proprietà intellettuale di PlayStation.

Rythian è un insider considerato molto affidabile, dato il numero di soffiate riportate che poi si sono rivelate vere. Comunque sia, la notizia va presa sempre con le dovute cautele, fino a conferma ufficiale.

Difficile dire quale delle numerose proprietà intellettuali di Sony potrebbe essere stata scelta. L'insider fa due nomi in particolare: Arc the Lad e Wild Arms, ma nemmeno lui sa precisamente di cosa si tratti, chi lo stia sviluppando (forse Sony Music Interactive Studios formato nel 2019?) e nemmeno per quali piattaforme sarà pubblicato il gioco (non è escluso che possa essere un titolo mobile).

Insomma, non ci resta che aspettare per saperne di più. In questi giorni le voci di corridoio su annunci e uscite del 2023 vanno moltiplicandosi. Giusto oggi abbiamo riportato del possibile ritorno di Scalebound e di un annuncio misterioso all'imminente SuperBowl.