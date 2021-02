Star Citizen è free-to-play per dieci giorni: correte a provarlo

Star Citizen sarà free-to-play per i prossimi dieci giorni. Ciò significa che potete scaricarlo liberamente e giocare alla versione alpha fino alla scadenza del periodo dell'offerta, che sarà il prossimo 25 febbraio 2021.

Per scaricarlo dovete registrarvi e collegarvi al sito ufficiale del gioco, quindi inserire il codice "GETINTOTHEVERSE" e infine scaricare il client. Potete fare tutto nella pagina dell'evento.

La versione di Star Citizen attualmente disponibile è la Alpha 3.12. Ecco l'elenco delle navi incluse: la Anvil Arrow, il MISC Prospector, il MISC Freelancer, la Consolidated Outland Mustang Alpha, il Drake Dragonfly, e la RSI Aurora MR. Tra i sistemi di gioco già implementati, ci sono il combattimento, il sistema di mining e il sistema commerciale. Parlando di requisiti, vi conviene installare Star Citizen su di un SSD.

Attualmente Star Citizen è in sviluppo per PC e non è chiaro quando sarà disponibile la versione 1.0, pur essendo passati molti anni dall'inizio dei lavori. Non è chiaro nemmeno quando uscirà Squadron 42, il modulo single player rinviato più e più volte. Comunque sia Cloud Imperium Games è riuscita a raccogliere 346.463.241 milioni di dollari in crowd funding, per 2.971.070 account registrati. Non male, soprattutto considerando che il 2020 è stato un anno record per la campagna.