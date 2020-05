Star Wars Jedi: Fallen Order è il "primo gioco di un nuovo franchise" per EA

Star Wars Jedi: Fallen Order è stato un successo, tale da spingere EA a dichiarare che sarà il "primo gioco di un nuovo franchise". Lo ha detto Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts, durante l'ultima presentazione dei risultati fiscali della sua compagnia.

Le ottime performance di Star Wars Jedi: Fallen Order continuano a sorprendere tutti, soprattutto -fa strano dirlo- Electronic Arts. Il gioco di Respawn, infatti, ha venduto oltre 10 milioni di copie. Un risultato eccellente, che da una parte potrebbe aver fatto ricredere il colosso dell'intrattenimento sulla redditività dei giochi in single player, dall'altra ha portato alla fondazione di una nuova serie di videogiochi.

Star Wars Jedi: Fallen Order, infatti, per Andrew Wilson è "il primo gioco di un franchise interamente nuovo". Questo dovrebbe voler dire che EA e Respawn stanno già programmando un seguito dell'avventura di Cal Kestis, ma anche che EA, in collaborazione con Disney, potrebbe voler creare altri contenuti legati a Star Wars Jedi, come cartoni animati, film o fumetti.

Molto probabilmente, però, ne sapremo di più a giugno: EA terrà i suoi EA Play Live in formato digitale e in streaming dove promette di fare degli annunci.