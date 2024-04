Star Wars Outlaws è stato classificato in Brasile, data di uscita all'Ubisoft Forward?

La compagnia francese, infatti, ha fissato il nuovo evento al 10 giugno 2024, dunque nella settimana della Summer Game Fest , ed è lecito aspettarsi per l'occasione verranno mostrati i giochi più importanti, tra quelli già noti e altri ancora da svelare, in arrivo su PC e console nei prossimi mesi.

Gli enti di classificazione non concordano

Un'immagine da Star Wars Outlaws

Per il resto la classificazione dell'ente brasiliano non offre informazioni o novità particolarmente degne di nota, se non che il gioco "non è raccomandato per bambini di età inferiore ai 14 anni", laddove in Australia ha ricevuto la classficazione "M for Mature" (vietato ai giocatori sotto i 15 anni), in Europa il PEGI 16, mentre in Corea del Sud un 19+. Raramente si notano discrepanze così marcate tra i vari enti di classificazione.

Per ulteriori informazioni non ci resta che attendere eventuali novità da Ubisoft, che in precedenza ha confermato che Star Wars Outlaws raggiungerà gli scaffali dei negozi entro la fine del 2024.