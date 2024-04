Palworld su Steam ha perso il 97% dei giocatori attivi dal lancio

In attesa di nuovi contenuti, PvP ed endgame

I prossimi aggiornamenti ripopoleranno i server di Palword?

Per certi versi un calo simile era prevedibile. Del resto Palword è pur sempre un gioco in accesso anticipato e dunque ancora carente di molti dei contenuti pianificati dagli sviluppatori, che verranno aggiunti gradualmente nei prossimi mesi, ed è sprovvisto di un vero e proprio endgame o comunque attività che possano dare via a un loop in grado di tenere incollati ai server i giocatori per lunghi periodi.

Fortunatamente, presto dovrebbe arrivare il primo raid cooperativo e importanti novità per il sistema di costruzioni e guardando più in là sono in programma anche contenuti votati al PvP, attualmente del tutto assente nel gioco.