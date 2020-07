Star Wars: Squadrons, ecco i velivoli e le classi disponibili al lancio

Star Wars: Squadrons si svela con alcuni dettagli aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda i suoi contenuti al lancio e specificamente le navi e le classi disponibili subito all'interno del gioco.

Da notare che Star Wars: Squadrons, come ribadito più volte da EA e sviluppatori, non avrà microtransazioni nel senso di casse premio o cose del genere, dunque presumibilmente tutti i contenuti come navi aggiuntive e altro potranno essere sbloccati in-game o con DLC ed espansioni successive (anche a pagamento, in questo caso).

