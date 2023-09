Starfield contiene un toccante tributo per un fan morto di cancro prima di poterci giocare

Infine Bethesda lo ha fatto: ha inserito in Starfield un toccante tributo per Alex Hay , un fan del gioco morto di cancro prima di riuscire a giocarci, cosa che desiderava più di ogni altra. La dedica è arrivata sotto forma di una nota scritta, in cui possiamo leggere:

La nota per Alex Hay

Era fine maggio 2023 quando un nutrito gruppo di fan aveva chiesto a Bethesda di commemorare Alex Hay, che non aveva avuto la possibilità di giocare a Starfield a causa del rinvio della data d'uscita, cosa che desiderava ardentemente di fare prima di morire.

A marzo 2023 era stato Hay stesso a scrivere su Reddit di quanto fosse triste a causa della nuova data di Starfield, perché probabilmente non sarebbe mai riuscito ad arrivarci. I medici avevano infatti interrotto le terapie curative perché non c'era più nulla da fare e al momento di scrivere quel messaggio Hay era sotto terapia del dolore in attesa di morire.

A quel punto la comunità di Bethesda si è attivata e ha chiesto alla compagnia di ricordare Hay all'interno del gioco. Era nato addirittura un hashtag sui social per fare pressione su Howard e soci: #AlexInStarfield.

Bethesda non ha mai confermato la presenza del tributo, ma evidentemente ha recepito in qualche modo la richiesta e ha deciso di accontentare i fan che si erano mossi per ricordare in qualche modo il loro compagno esploratore morto prematuramente a 35 anni.