Starfield: giocatori hanno già scoperto un simpatico riferimento a The Elder Scrolls V: Skyrim

Di frecce e ginocchia

Il riferimento in questione è al celebre meme della freccia nel ginocchio, nato dalla famosissima frase di Skyrim, ripetuta innumerevoli volte da molti personaggi: "Un tempo anch'io ero un avventuriero, finché non mi sono beccato una freccia nel ginocchio..." L'utente Reddit Kenevi1 ha pubblicato uno screenshot di Starfiel che mostra un PNG che dice: "I used to be an explorer too, but then I - No, never mind. It's a long story," che possiamo tradurre in "Un tempo anch'io ero un esploratore, finché non.. lascia perdere. È una lunga storia." La citazione è in effetti palese.

The Elder Scrolls V: Skyrim è uno dei giochi più importanti e famosi di Bethesda, quindi è normale che la software house abbia deciso di citarlo all'interno di Starfield.

Ieri sono uscite le recensioni di Starfield, che attualmente ha una media voto di 88 sia su Opencritic che su Metacritic.