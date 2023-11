Steam Deck OLED promosso da Digital Foundry nel video confronto con la versione LCD

Anche Digital Foundry ha nettamente promosso Steam Deck OLED, la nuova versione del dispositivo portatile di Valve, attraverso una recensione in video con analisi approfondita, che mostra anche un video confronto convincente con la versione standard LCD.

Come abbiamo visto, le specifiche complete di Steam Deck OLED mostrano miglioramenti che vanno al di là del solo schermo, che si riflettono anche in incrementi di performance, sebbene non proprio abissali.

Questi vengono illustrati nel video confronto di Digital Foundry, con due guadagni di qualche punto in termini di frame-rate.

Come nel video confronto precedente, anche in questo caso vengono mostrati i due modelli uno accanto all'altro, con differenze minime per quanto riguarda l'estetica ma davvero molto evidenti una volta che lo schermo è acceso.