Steam ha aggiunto dei filtri per ordinarli i giochi per prezzo, VR o se si posseggono già

Steam ha aggiunto dei nuovi filtri grazie ai quali possiamo ordinare i giochi del suo negozio secondo precisi parametri. Da oggi, infatti, potremo ordinarli per prezzo, VR o se si posseggono già.



Valve sta progressivamente aggiungendo nuove funzionalità al sistema di ricerca della vetrina di Steam. Da oggi potremo filtrare i giochi che sono già in nostro possesso, ma possiamo anche impostare il prezzo massimo che siamo disposti a spendere o evitare di vedere i giochi VR, una funzionalità molto comoda, soprattutto se non possediamo un visore per realtà virtuale.



Questi aggiornamenti fanno parte dei vari esperimenti che lo sviluppatore di Seattle ha sempre in corso su Steam Labs. Possono sembrare delle piccolezze, ma migliorano di molto la fruibilità di un negozio sterminato come quello di Steam.



Nel suo blog Valve spiega che le nuove opzioni consentire di scremare i risultati e lasciare solo quei suggerimenti che gli utenti possono trovare davvero utili. Si possono, per esempio, lasciare fuori dalla ricerca i giochi che abbiamo già acquistato, inserito nella lista dei desideri o ignorato. Si possono anche escludere dei tag, o al contrario includerli per filtrare i giochi in base ad un argomento specifico. Infine, come dicevamo, si possono togliere dall'elenco tutti i giochi VR only, così da poter scoprire se ci sono esperienze che possono comunque essere giocate su di un normale monitor.



Valve, inoltre, sottolinea nel suo blog che adesso Steam carica automaticamente la pagina successiva dei risultati scrollando verso il basso. Non dovremo quindi più cliccare manualmente sulle pagine successive. Questa è un'opzione che molti potrebbero trovare utile, ma potrebbe essere che a qualcuno non piaccia. Costoro potranno disabilitare questa opzione nelle preferenze.



Questi cambiamenti sono nati dalla necessità di poter scremare meglio tra i tantissimi giochi disponibili sullo store di Valve. Che soffre un po' quello che accade su iOS e Android, dove è sempre più difficile trovare esperienze di valore tra il marasma generale. Steam ha anche detto di aver sistemato anche 44 casi di review bombing.