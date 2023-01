Steam, nuovo record con oltre 32 milioni di utenti contemporanei

Steam ha stabilito un nuovo record di utenti contemporanei: nelle scorse ore si sono collegati alla piattaforma digitale Valve oltre 32 milioni di persone. Si tratta chiaramente di un risultato straordinario, l'ennesimo, per il celebre store online.

È infatti passato poco più di un mese dal precedente record di Steam, in quel caso pari a 31.328.262 utenti connessi, e la nuova cifra fa segnare un guadagno notevole visto che siamo arrivati a quota 32.177.563 utenti: quasi un milione in più.

Non è tutto: contestualmente al record di utenti collegati, Steam ne ha stabilito anche un altro, relativo in questo caso al numero di utenti in gioco: oltre dieci milioni, per la precisione 10.016.459. Un segno molto importante, che testimonia la vitalità della piattaforma.

Il merito di questo picco è probabilmente dovuto anche alla recente assegnazione degli Steam Awards 2022, che hanno visto Elden Ring ottenere il titolo di Game of the Year ma anche svariati altri giochi premiati, talvolta fra le inevitabili polemiche.

È certamente il caso del controverso Cyberpunk 2077: ci sono tanti giocatori furiosi per il premio "Atto d'Amore" ricevuto appunto dall'action RPG targato CD Projekt RED.