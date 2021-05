Steam, sconti sui giochi a mondo aperto, da Death Stranding a Cyberpunk 2077

Per festeggiare l'esplorazione senza fine, su Steam sono cominciati gli sconti sui giochi a mondo aperto. Fino al 31 maggio alle 19 decine di giochi open world, da Death Stranding a Cyberpunk 2077, passando per Sea of Thieves e Rust, saranno in saldo.

Andando sul concreto, Cyberpunk 2077 ha il 20% di sconto, Sea of Thieves è scontato del 50%, Red Dead Redemption 2 ha il 33% di sconto, Borderlands 3 costa il 67% in meno, The Witcher 3 viene venduto a 5,99 euro e Monster Hunter World a 19,79.

Altri giochi interessanti sono: Rust, Black Desert Remastered, The Forest, Death Stranding, DayZ, No Man's Sky, Star Wars Squadrons, The Outer Worlds, Vermintide 2, e molti, molti altri.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Avete tempo fino al 31 maggio alle 19 per approfittarne.

Il prossimo evento che porterà degli sconti su Steam è lo Steam Next Fest, che avrà luogo dal 16 al 22 giugno 2021. Nel frattempo, però, Company of Heroes 2 è gratis per alcuni giorni.