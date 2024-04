Stellar Blade: le copie fisiche hanno la copertina reversibile, scopriamola in un video

La conferma è arrivata tramite un video di unboxing pubblicato dallo studio tramite l'account ufficiale X di Stellar Blade, dove vengono mostrati i contenuti della versione retail del gioco. Come possiamo vedere dal post qui sotto, oltre al disco, troveremo un voucher per riscattare un costume extra per la protagonista Eve, il classico fogliettino con gli avvisi della sicurezza del caso e, per l'appunto, la copertina reversibile.

Stellar Blade arriva su PS5 questa settimana

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile a partire da venerdì 26 aprile in esclusiva PS5. Se ancora non lo avete fatto, è possibile provare il gioco grazie alla demo gratuita disponibile sul PlayStation Store, mentre tra pochissime ore potrete leggere la nostra recensione.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action-RPG sviluppato in esclusiva per PS5 dal team di Shift Up, studio coreano autore anche del celebre titolo mobile Nikke: Goddes of Victory. Nel gioco vestiamo i panni di Eve, inviata sulla Terra per eliminare i Naytiba, degli alieni che hanno decimato la popolazione umana. Il gioco propone combattimenti dinamici e spettacolari, con alcune meccaniche che ricordano sotto alcuni punti di vista Sekiro: Shadows Die Twice.