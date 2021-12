Suicide Squad: Kill the Justice League sarà ai Game Awards 2021

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà presente ai Game Awards 2021: lo ha annunciato sui social il creative director del gioco, Sefton Hill, pubblicando a corredo una GIF tratta dall'ultima presentazione dell'atteso tie-in.

A poche settimane dal trailer della storia di Suicide Squad: Kill the Justice League per il DC FanDome 2021 potremo dunque rivedere il progetto di Rocksteady Studios in azione, e a questo punto è probabile venga mostrato un video di gameplay.

È effettivamente quello il tassello mancante di un reveal così bramato dai tantissimi fan dell'universo DC: scoprire finalmente come funzioneranno le meccaniche di Suicide Squad e quanto saranno simili o diverse rispetto agli indimenticabili Batman: Arkham.

"Io e la squadra di Rocksteady Studios siamo pronti per immergerci nei Game Awards 2021", ha scritto il creative director del gioco. "Non vediamo l'ora di poter condividere questo caos con tutti voi! Buona fortuna, Geoff!"

Come certamente saprete, i Game Awards 2021 si svolgeranno nella notte fra il 9 e il 10 dicembre, alle 2.00 ora italiana. Seguiremo l'evento in diretta e riporteremo tutti gli annunci, i trailer e le curiosità in maniera tempestiva, come da tradizione per Multiplayer.it.

A proposito: se ancora non l'avete fatto, date un'occhiata al nostro speciale su cosa possiamo aspettarci tra giochi confermati e rumor dall'evento organizzato da Geoff Keighley.