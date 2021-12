Halo Infinite, come gira su Xbox One? L'analisi di Digital Foundry

Halo Infinite è senza dubbio un gran bel vedere su PC e Xbox Series X, ma come gira su Xbox One? Digital Foundry ha realizzato la consueta analisi tecnica per fornirci una risposta esaustiva, mettendo a diretto confronto tutte e quattro le console Microsoft.

Se avete letto la nostra recensione di Halo Infinite saprete che 343 Industries è stata in grado di mantenere le promesse, impiegando i dodici mesi di tempo extra dopo il rinvio per migliorare in maniera sostanziale il comparto tecnico del gioco ed eliminare le criticità nate dopo la famosa presentazione della demo di gameplay nel 2020.

Dunque come si comporta l'ultima avventura di Master Chief sulla versione base della piattaforma di precedente generazione della casa di Redmond? Il frame rate in questo caso punta ai 30 fps e la risoluzione è dinamica, con ampie variazioni dai 1080p ai 720p a seconda del peso della scena.

L'esperienza appare grossomodo intatta, il mondo di gioco c'è tutto ed è quello che conta, sebbene la fluidità venga messa in dubbio da un frame pacing talvolta problematico e la qualità degli asset e degli effetti paghi chiaramente dazio in relazione a un hardware che già nel 2013 non era il migliore sulla piazza.

Su Xbox One X le cose migliorano in maniera evidente, con due differenti modalità grafiche a disposizione: qualità, con 4K dinamici (da 2160p a 1440p a seconda della situazione) e 30 fps ma anche qui con problemi di frame pacing, oppure performance, con 1440p dinamici e 60 fps stabili: senza dubbio la soluzione migliore.

Purtroppo, come già riportato, la versione Xbox Series S di Halo Infinite è peggiore di quella Xbox One X: la risoluzione non va oltre i 1080p anche in modalità qualità, mentre in modalità performance si scende fino a 960p per mantenere i 60 fps, anche qui la soluzione migliore.