Super Mario 3D All-Stars si aggiorna e migliora il gameplay su Nintendo Switch 2

Super Mario 3D All-Stars è stato aggiornato e nello specifico Nintendo si è preoccupata di sistemare il tris di videogiochi per fare in modo che funzionino al meglio sulla sua nuova piattaforma, Nintendo Switch 2.

Sin da giugno, quando Nintendo Switch 2 è stata pubblicata, Nintendo ha pian piano aggiornato vari dei propri titoli first party così da ottimizzarli e rendere l'esperienza di gioco sulla nuova console più apprezzabile per i nuovi e vecchi fan.

Precisamente, a questo giro Super Mario 3D All-Stars è stato portato alla versione 1.1.4.