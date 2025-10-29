Super Mario 3D All-Stars si aggiorna e migliora il gameplay su Nintendo Switch 2

Super Mario 3D All-Stars è stato aggiornato e nello specifico Nintendo si è preoccupata di sistemare il tris di videogiochi per fare in modo che funzionino al meglio sulla sua nuova piattaforma, Nintendo Switch 2.
Sin da giugno, quando Nintendo Switch 2 è stata pubblicata, Nintendo ha pian piano aggiornato vari dei propri titoli first party così da ottimizzarli e rendere l'esperienza di gioco sulla nuova console più apprezzabile per i nuovi e vecchi fan.
Precisamente, a questo giro Super Mario 3D All-Stars è stato portato alla versione 1.1.4.
I dettagli sull'aggiornamento di Super Mario 3D All-Stars
I dettagli sono purtroppo molto limitati, come spesso accade con le patch note di Nintendo. La comunicazione ufficiale dell'aggiornamento di Super Mario 3D All-Stars recita che "svariati problemi" sono stati risolti.
L'unica cosa che sappiamo è che le correzioni servono per migliorare il gameplay mentre si gioca su Nintendo Switch 2: forse sono stati risolti dei piccoli problemi di prestazioni o di ritardo dell'input dei comandi? Non lo sappiamo, ma di certo l'aggiornamento sarà gradito a chi possiede la nuova macchina da gioco della grande N.
Segnaliamo anche che l'aggiornamento è obbligatorio per giocare a Super Mario 3D All-Stars su Nintendo Switch 2. Ricordiamo inoltre che Super Mario 3D All-Stars include al proprio interno il primo Super Mario Galaxy, ma in una versione apparentemente inferiore rispetto a quella proposta con il port dei due capitoli per Nintendo Switch.
Proprio a questo riguardo, segnaliamo che Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è al prezzo minimo storico su Amazon.