Super Mario 3D All-Stars si aggiorna e migliora il gameplay su Nintendo Switch 2

Il nuovo aggiornamento di Super Mario 3D All-Stars è completamente focalizzato al miglioramento del videogioco in versione Nintendo Switch 2. Vediamo i dettagli ufficiali a riguardo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/10/2025
Bowser che viene picchiato da Mario in Super Mario 3D All-Stars
Super Mario 3D All-Stars
Super Mario 3D All-Stars
Super Mario 3D All-Stars è stato aggiornato e nello specifico Nintendo si è preoccupata di sistemare il tris di videogiochi per fare in modo che funzionino al meglio sulla sua nuova piattaforma, Nintendo Switch 2.

Sin da giugno, quando Nintendo Switch 2 è stata pubblicata, Nintendo ha pian piano aggiornato vari dei propri titoli first party così da ottimizzarli e rendere l'esperienza di gioco sulla nuova console più apprezzabile per i nuovi e vecchi fan.

Precisamente, a questo giro Super Mario 3D All-Stars è stato portato alla versione 1.1.4.

I dettagli sull'aggiornamento di Super Mario 3D All-Stars

I dettagli sono purtroppo molto limitati, come spesso accade con le patch note di Nintendo. La comunicazione ufficiale dell'aggiornamento di Super Mario 3D All-Stars recita che "svariati problemi" sono stati risolti.

L'unica cosa che sappiamo è che le correzioni servono per migliorare il gameplay mentre si gioca su Nintendo Switch 2: forse sono stati risolti dei piccoli problemi di prestazioni o di ritardo dell'input dei comandi? Non lo sappiamo, ma di certo l'aggiornamento sarà gradito a chi possiede la nuova macchina da gioco della grande N.

Segnaliamo anche che l'aggiornamento è obbligatorio per giocare a Super Mario 3D All-Stars su Nintendo Switch 2. Ricordiamo inoltre che Super Mario 3D All-Stars include al proprio interno il primo Super Mario Galaxy, ma in una versione apparentemente inferiore rispetto a quella proposta con il port dei due capitoli per Nintendo Switch.

Proprio a questo riguardo, segnaliamo che Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è al prezzo minimo storico su Amazon.

