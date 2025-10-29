Silent Hill f è (quasi) al suo minimo storico su Amazon: approfitta della promo e assicurati la tua copia per PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Silent Hill f fino quasi al suo minimo storico sulla piattaforma: 66,25€ (meno 1€ in più rispetto al minimo), grazie allo sconto attivo del 17% . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Silent Hill f segna il ritorno della leggendaria saga horror con una storia completamente nuova, ambientata nel Giappone degli anni '60 . La protagonista, Shimizu Hinako , è una giovane di Ebisugaoka, una cittadina di montagna che viene avvolta da una fitta nebbia, trasformandosi in un luogo spettrale.

Ulteriori dettagli sul gioco

La sceneggiatura è firmata da Ryukishi07, celebre autore di Higurashi When They Cry, che porta la sua maestria nell'horror psicologico e nella narrazione emotiva. Il design dei mostri è curato da kera, illustratrice nota per le sue creazioni evocative e disturbanti, ispirate a Silent Hill 2, ma reinterpretate in chiave moderna.

Shimizu Hinako

Il comparto sonoro vanta il ritorno del leggendario Akira Yamaoka, che firma le musiche del Fog World, affiancato da Kensuke Inage per le composizioni dell'Otherworld, creando un contrasto sonoro tra realtà e incubo. L'Edizione Day One include, oltre al gioco completo, contenuti bonus come la Uniforme alla marinara bianca, l'Omamori: peonia e un pacchetto di oggetti utili alla sopravvivenza. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.