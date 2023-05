Super Mario Bros. Il Film in streaming prima del previsto: On Demand già da maggio in USA

Super Mario Bros. Il Film potrebbe arrivare in streaming prima del previsto, considerando che una prima data d'uscita della versione On Demand è già emersa per maggio 2023 in USA.

Il canale Instagram di Optimum TV, come riportato da Nintendo Life, ha infatti riferito che Super Mario Bros. Il Film sarà disponibile in streaming On Demand dal 16 maggio 2023, dunque decisamente presto, considerando che il film sta andando ancora molto bene nelle sale cinematografiche.

Ricordiamo che la formula On Demand non riguarda lo streaming classico attraverso i servizi in abbonamento, visto che si tratta comunque di un modo per pagare la visione del singolo film ma attraverso la TV e da casa.

Il messaggio di Optimum TV sull'arrivo di Super Mario Bros. Il Film

Tuttavia significa anche che la pellicola dovrebbe avere tutto pronto per la distribuzione in questo formato.

Anche Spectrum TV, sempre un USA, sembra avere in previsione il lancio di Super Mario Bros. Il Film nella stessa data attraverso tale formato, dunque è probabilmente in arrivo su diversi canali. D'altra parte, nei giorni scorsi un tweet da parte dell'account specializzato "WhenToStream" aveva riferito che il film sarebbe potuto arrivare nei servizi Pay-per-view dal 9 maggio, ma il messaggio è stato successivamente cancellato.

Nel frattempo, il film ha superato il miliardo di dollari di incassi globali, mentre la classificazione ha svelato i contenuti extra della versione home video, in attesa di una data d'uscita per questa.