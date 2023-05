Il ricco mercato dei giochi mobile è anche il più difficile

Da una parte, il settore dei giochi mobile rappresenta un ricchissimo mercato: è la prima piattaforma da gioco sia per numero di giocatori sia per ricavi generati. Eppure, dall'altra parte, è anche dove è più difficile investire: o riesci a fare grandi numeri o rischi un tracollo rapido. Ciò nonostante la direzione è segnata: tutti i grandi editori vogliono provarci e si sono mossi negli ultimi anni di conseguenza.

Metà del mercato dei videogiochi

Il mercato dei videogiochi nel 2022 secondo le stime di Newzoo

È bene quindi cominciare da cos'è oggi il mercato mobile. Secondo l'elaborazione della società di analisi Newzoo, il mercato mobile nel 2022 è valso 92,2 miliardi di dollari, cioè il 50% dei ricavi complessivi del settore. Per fare un confronto, il mondo console vale 51,8 miliardi di dollari. Anche una prospettiva nazionale ci permette di dare più contesto quando parliamo di questo grande mercato. Oltre il 69% dei videogiocatori in Italia gioca su mobile e per molti sviluppatori rappresenta una piattaforma più importante del mercato console su cui pubblicare le loro produzioni.

Il perché è evidente: quasi tutti hanno uno smartphone; molte meno persone hanno una console o un PC adatto ai videogiochi. Non è un caso, quindi, che sempre più aziende guardino al mobile alla luce dell'incredibile opportunità commerciale. Ma sarebbe un grave errore credere che il mondo mobile sia facile da esplorare. "Il mobile oggi, per vari motivi, probabilmente è una delle piattaforme su cui è più costoso sviluppare", riassume Mauro Fanelli, amministratore delegato di MixedBag, che su Android e iOS ha pubblicato Forma.8, Futuridium e, in esclusiva per Apple Arcade, Secret Oops. "Il costo dello sviluppo e del lancio mobile è diverso. Al di là della qualità del gioco, c'è un discorso di mantenimento, di acquisizione degli utenti e di come funziona un gioco mobile. Richiede un costante investimento".

Il mercato mobile può essere suddiviso in due grandi categorie. Da una parte, i giochi gratuiti in costante aggiornamento: i live service. Qui la difficoltà è evidente: un intero gruppo di sviluppatori deve lavorare costantemente per produrre nuovi contenuti, tenere ingaggiati gli utenti con eventi e novità e mantenere alta la qualità del gioco. "Tutto il modello del free to play si regge sul game as a service: prima lancio e poi il team deve sfornare contenuti settimanalmente", spiega Fanelli. "Bilanciare continuamente, cambiare il meta per tenere gli utenti coinvolti: il gioco non finisce mai. Su mobile questa cosa è estrema, molto più che su console. È uno sviluppo continuo e il team deve sempre lavorare allo stesso gioco. È un continuo investimento".

Dall'altra parte ci sono i giochi premium, che oggi sono sempre più appannaggio delle sottoscrizioni, come Apple Arcade o Play Pass. In altre parole: da soli, senza un supporto economico o di visibilità, è difficile che su mobile ce la si faccia. In questo senso la parabola di MixedBag, che su dispositivi mobile ha sempre pubblicato giochi premium e mai gratuiti, lo rende evidente: l'ultima produzione mobile, Secret Oops, è stata spinta su Apple Arcade.

Secret Oops è un videogioco in realtà aumentata di MixedBag per Apple Arcade

Altrimenti, soprattutto per uno sviluppatore indipendente, il mondo mobile è un mare infinito: ma pieno di squali. "La piattaforma numero uno per i giochi indipendenti resta Steam, seguita da Switch e dalle altre console", secondo Fanelli. "Poi, molto in fondo, c'è il mobile. C'è sempre l'illusione che sia facile, ma poi il mercato è complicato. Anche i giochi promossi dalle piattaforme possono non avere successo". Anche da qui parte il consolidamento che tanti grandi editori stanno portando avanti.

Nel momento in cui bisogna entrare in un mercato come quello mobile, che ha dinamiche diverse da PC e console, le modalità di ingaggio sono due: sviluppare, nel tempo, un dipartimento interno specializzato oppure acquisire una realtà già consolidata e dotata delle competenze e delle tecnologie che servono per creare nuovi titoli per mobile.