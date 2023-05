Marvel's Spider-Man 2: fumetto prequel disponibile, svela un'ambientazione del gioco PS5?

Marvel's Spider-Man 2 si prospetta come uno dei maggiori titoli in arrivo nel 2023 ma sono ancora poche le informazioni ufficiali ricevute finora da parte di Insomniac Games e Sony, pertanto possiamo provare a dedurre qualcosa sul gioco per PS5 in base al recente fumetto prequel distribuito gratuitamente nei giorni scorsi, come una possibile ambientazione.

Come abbiamo riportato, in occasione del Free Comic Book Day in USA è stato distribuito, nella giornata di ieri, 6 maggio 2023, un fumetto prequel gratis su Marvel's Spider-Man 2, che verrà messo a disposizione anche in altri paesi in forma digitale attraverso l'app Marvel Unlimited, più avanti e ancora senza una data d'uscita precisa.



Il fumetto è stato dunque distribuito presso alcuni negozi specializzati che aderivano all'iniziativa in USA e vari utenti l'hanno letto, iniziando a fare delle speculazioni anche sul gioco Marvel's Spider-Man 2. In particolare, l'insistenza su Peter Parker e la sua attuale situazione fa pensare che sia prevista una nuova ambientazione nel gioco Insomniac.

Parker si trova attualmente nel Queens, essendosi spostato in tale area a vivere insieme alla zia May, e questo fa pensare che anche nel gioco ci troveremo ad esplorare l'area di New York in questione, spostando l'attenzione dalla centrale Manhattan alle aree circostanti e in particolare a questa zona.

Considerando il rapporto con la casa di Peter visto anche nel primo capitolo, è probabile che anche in questo ci sia la possibilità di visitare l'appartamento e i dintorni, che si trovano in questo caso ben lontani da Manhattan, essendo nel quartiere di Forest Hills nel Queens.

La storia del fumetto vede protagonisti Peter Parker, Miles Morales e Mary Jane in una situazione piuttosto complicata: il primo è tornato a vivere con zia May nel Queens per cercare di aiutarla nelle difficoltà economiche e si ritrova a dover cercare un lavoro, il secondo è uno studente della Brooklyn Visions Academy che si ritrova però bloccato nella sua doppia vita e incapace di intraprendere delle strade per il proprio futuro, mentre MJ sembra vivere un rapporto complicato con Peter, che ora vive anche lontano da lei.

Nel frattempo, in città è comparso un nuovo gruppo di criminali che sembra avere a che fare con strani poteri, forse magici, legati a un nuovo super villain identificato come The Hood.