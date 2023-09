Super Mario RPG è ancora il gioco più atteso dai lettori di Famitsu, Wonder perde terreno

Super Mario RPG è ancora il gioco più atteso dai lettori di Famitsu, stando al tradizionale sondaggio effettuato settimanalmente dalla rivista giapponese, mentre Super Mario Bros. Wonder perde terreno: era terzo, ora è quarto.

[NSW] Super Mario RPG - 678 votes [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 535 votes [NSW] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince - 440 votes [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 424 votes [NSW] Fate/Samurai Remnant - 286 votes [PS5] Like a Dragon 8 - 244 votes [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 239 votes [PS5] Pragmata - 223 votes [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 186 votes [NSW] Ys X - 164 votes

La classifica si pone di fatto come uno specchio dei gusti dell'utenza nipponica, che naturalmente premia le produzioni per Nintendo Switch (vedi la classifica giapponese, dove vige da tempo un vero e proprio monopolio) ma non disdegna PlayStation.

Nella seconda posizione dei most wanted di Famitsu troviamo infatti Final Fantasy 7 Rebirth, l'attesa seconda parte del remake firmato Square Enix, che dovrebbe approdare su PS5 nel primo trimestre del prossimo anno.