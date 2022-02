Super Smash Bros.: la serie ha venduto 69 milioni di unità complessive

L'analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEx, ha fatto i conti e ha scoperto che la serie Super Smash Bros. ha venduto complessivamente 69 milioni di unità. Il nostro ha realizzato anche un grafico per mostrare la crescita delle vendite nel corso degli anni e delle generazioni.

La serie ha esordito su Nintendo 64, dove ha venduto 5,5 milioni di unità con Super Smash Bros. Il capitolo successivo, uscito su Gamecube, Super Smash Bros. Melee, è andato meglio, vendendo 7,41 milioni di unità. Super Smash Bros. Brawl per Nintendo Wii ha fatto ancora meglio, forte di una base installata imponente, raggiungendo i 13,32 milioni di unità.

Super Smash Bros. per Wii U è andato leggermente peggio, vendendo 9,63 milioni di unità, ma ha comunque superato il capitolo per Wii se si considerano anche le vendite della versione Nintendo 3DS (5,38 milioni di unità). Considerando inoltre che Wii U ha venduto poco più di 13 milioni di unità complessive, si tratta di un risultato a suo modo incredibile.

Il capitolo più venduto in assoluto è comunque l'ultimo, Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch, che ha raggiunto i 27,4 milioni di unità vendute, come emerso dagli ultimi risultati finanziari di Nintendo.