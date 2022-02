Sony PlayStation dispone ancora di 10 miliardi per le acquisizioni fino al 2023

Sony PlayStation dispone ancora di 10 miliardi di dollari da utilizzare per effettuare nuove acquisizioni da qui al 2023: lo ha reso noto l'azienda giapponese nell'ambito della pubblicazione dell'ultimo report finanziario.

Gli stessi documenti che certificano le vendite di PS5 e PS4, rispettivamente a quota 17,2 e 116,8 milioni di unità, parlano anche di un fondo da 850 miliardi di yen, circa 10 miliardi di dollari appunto, che Sony può ancora utilizzare per fare acquisti nei prossimi mesi.

L'acquisto di Bungie per 3,6 miliardi di dollari non pone insomma fine ai movimenti strategici della casa nipponica, e in effetti anche Jim Ryan ha detto che ci saranno nuove acquisizioni.

10 miliardi sono una gran bella somma: Sony potrebbe impiegarne una parte per riacquistare eventualmente azioni dove necessario, ma è chiaro che gli utenti guardano con grande interesse alla possibilità che l'azienda compri un altro publisher di grande rilevanza.

Stando agli attuali valori di mercato, Konami sarebbe disponibile per soli 3,24 miliardi di dollari e consentirebbe l'acquisizione di proprietà intellettuali come Silent Hill, eFootball (magari da riportare sulla retta via), Metal Gear Solid, Castlevania, Contra, Yu-Gi-Oh! e altro ancora.

Tuttavia le possibilità sono molteplici, e dopo essersi assicurata un futuro nel campo del live service con Bugie è chiaro che PlayStation potrà fare ragionamenti più in linea con le proprie tradizioni e le proprie vocazioni.