Sword Art Online: il cosplay di Asuna di Kyrie_Fox è una meraviglia

Sword Art Online continua ad appassionare milioni di fan in tutto il mondo e di conseguenza i personaggi dell'opera sono tra i più popolari anche tra i cosplayer. Ce lo dimostra Kyrie_Fox con il suo cosplay di Asuna Yuuki in versione Titania.

Asuna non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. Si tratta di uno dei personaggi più importanti della storia di Sword Art Online e compare in praticamente tutti gli archi narrativi della serie, sempre pronta a dare una mano al protagonista Kirito.

Nel corso dell'opera Asuna partecipa a diversi MMO cambiando di volta in volta il suo avatar. Durante l'arco narrativo di Alfheim Online si ritrova suo malgrado bloccata nel mondo virtuale di Alfeihm Online nei panni di Titania, la regina delle fate. Kyrie_Fox ha deciso di rappresentare questo personaggio proprio in questa versione, una delle più gettonate. Al suo cosplay non manca davvero nulla, come potrete vedere nello scatto qui sotto.

