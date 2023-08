Tales of Symphonia Remastered, patch 1.3 sistema alcuni bug

Tales of Symphonia Remastered è stato aggiornato alla versione 1.3 , pubblicata nelle scorse ore da Bandai Namco. Il nuovo aggiornamento risolve alcuni dei bug rimasti di questa operazione non proprio riuscita al 100%.

La nota di rilascio

Tales of Symphonia Remastered meritava di più?

In effetti il gioco non è uscito in condizioni propriamente ideali, ma quantomeno l'editore e lo studio di sviluppo stanno lavorando per sistemarlo. Leggiamo la nota di rilascio della patch 1.3:

- Risolto un problema in cui lo sfondo non veniva visualizzato e il gioco diventava scuro durante la riproduzione di uno "skit".

- Risolto un problema in cui lo sfondo diventava vuoto all'apertura del menu.

- Risolto un problema in cui la sequenza di inizio battaglia non veniva riprodotta quando si incontrava un nemico sul campo o in un dungeon.

- Risolto un problema che causava il malfunzionamento del gioco in alcuni dungeon.

- Altri bug minori sono stati corretti.

Come potete vedere non è un aggiornamento enorme, ma è sempre meglio di niente. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Tales of Symphonia Remastered.