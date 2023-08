Baldur's Gate 3 ha superato di nuovo gli 800.000 giocatori contemporenei

Nel corso del fine settimana, Baldur's Gate 3 ha superato di nuovo gli 800.000 giocatori contemporanei, raggiungendo un picco di 813.288. Non si è avvicinato al suo record di 875.343 giocatori contemporanei, ma ha anche mostrato che sta perdendo molti meno giocatori rispetto ad altri titoli single player. Viene subito da fare il confronto con Hogwarts Legacy, che gli è sopra di pochissimo per numero di giocatori contemporanei. Bene, i risultati sono impietosi per il titolo di Avalanche.