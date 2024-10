Il team di Cronos: The New Dawn ha scelto il sci-fi per non sovrapporsi a Silent Hill 2

Questa nuova avventura videoludica sarà un po' diversa dai precedenti giochi della compagnia. Sarà infatti un gioco sci-fi , genere al quale il team si è avvicinato solo con Observer. Non si tratta però solo di un "ritorno", quando più di un tentativo di non mettersi i bastoni tra le ruote da soli.

Bloober Team ha da poco pubblicato Silent Hill 2 per PC e PS5, il remake del classico horror della serie di Konami. Durante gli anni di lavoro su tale progetto, però, Bloober Team si è occupato anche di un altro gioco: Cronos: The New Dawn .

Le parole del director di Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn è un gioco sci-fi perché gli autori non volevano che fosse troppo simile al remake di Silent Hill 2. L'informazione proviene da una intervista tra Wojciech Piejko - director e designer di Cronos: The New Dawn - e IGN USA.

"Naturalmente sapevamo che avremmo lavorato sul gioco di Silent Hill, quindi non volevamo sovrapporci, diciamo, a una storia più terra terra", ha detto Piejko. "Ci siamo detti: "Ok, faremo questo nuovo gioco, quindi dobbiamo proporre qualcosa di nuovo per avere un mondo diverso, per non ripeterci. Quindi sì, è così che siamo arrivati a Cronos: The New Dawn".

Piejko ha detto che lo studio era desideroso di tornare allo sci-fi dopo aver pubblicato Observer nel 2017. Ricordiamo anche il gioco ha ottenuto una versione potenziata nel 2020, chiamata Observer: System Redux.

Cronos: The New Dawn sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S nel corso del 2025.