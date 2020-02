TechTonik: oggi la prima puntata della nuova rubrica di Multiplayer.it dedicata alla tecnologia, fate le vostre domande!

Parte oggi TechTonik, la nuova rubrica live di Multiplayer.it interamente dedicata alla tecnologia e destinata ad essere un appuntamento settimanale fisso sul sito.



L'appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, dalle ore 15 alle 16, in compagnia di Pierpaolo Greco che condurrà la trasmissione sul canale Twitch di Multiplayer.it, visibile anche direttamente qui sotto. Dopo il numero 0 della settimana scorsa, TechTonik sarà un appuntamento fisso settimanale per ogni martedì pomeriggio, più o meno alla stessa ora.



L'argomento principale di oggi sarà la nuova linea di smartphone Samsung Galaxy S20 e il nuovo Samsung Galaxy Z Flip, che verranno presentati questa sera all'evento Samsung Unpacked. Ci sarà comunque spazio per molti altri argomenti, sempre all'interno dell'ambito tecnologico ma con accezioni diverse dal videogioco.



I protagonisti della trasmissione siete comunque anche voi lettori, visto che durante TechTonik Pierpaolo cercherà di rispondere a tutte le vostre domande. Per questo motivo vi invitiamo a iniziare a porre i vostri quesiti nei commenti qui sotto, accorrete numerosi!