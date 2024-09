Test Drive Unlimited Solar Crown ha problemi con i server, acquirenti della Gold Edition non riescono ad accedere

Nelle prime ore, tuttavia, varie testimonianze hanno riportato frequenti problemi con i server, che hanno reso praticamente impossibile accedere in qualsiasi forma al gioco visto che il titolo richiede comunque la connessione online per le sue varie modalità.

In pratica, chi ha acquistato la Gold Edition di Test Drive Unlimited Solar Crown, al prezzo di 89,99€, ha tra i bonus anche la possibilità di un accesso anticipato al gioco di ben 7 giorni, dunque ufficialmente disponibile da ieri visto che la data di uscita sul mercato è fissata per il 12 settembre.

Sembra che Test Drive Unlimited Solar Crown sia un altro gioco che ha problemi con l'accesso anticipato , anche in questo caso garantito solo dall'acquisto della costosa Gold Edition , con il benefit in questione che sarebbe inficiato da alcuni problemi ai server che rendono complicato l'avvio.

Manutenzioni in corso

Varie segnalazioni sull'impossibilità di accedere sono state pubblicate su Reddit, attraverso il canale dedicato a Test Drive Unlimited Solar Crown e gli sviluppatori di KT Racing hanno fatto sapere di essere al corrente del problema.



Una soluzione dovrebbe dunque essere in arrivo, considerando che la situazione stava già iniziando a migliorare nelle ore scorse, probabilmente attraverso alcuni aggiustamenti alla piattaforme online o forse l'attivazione di una maggiore quantità di server dedicati.

L'ultimo aggiornamento da parte del team parlava di una veloce manutenzione che avrebbe messo offline i server per circa 30 minuti, destinata ad aggiustare "molti attuali problemi di login e network" incontrati dai giocatori, dunque la situazione dovrebbe essere in via di soluzione.

Nel frattempo, abbiamo visto il trailer di lancio di Test Drive Unlimited Solar Crown e anche i requisiti di sistema minimi che stanno facendo discutere su PC.