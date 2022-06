The Boys Stagione 3 disponibile da oggi su Amazon Prime Video

The Boys: Stagione 3 è disponibile da oggi su Amazon Prime Video, nel caso non ve ne siate accorti, con i primi 3 episodi della terza serie disponibili contemporaneamente sulla piattaforma da oggi, venerdì 3 giugno 2022, e gli altri a seguire nelle prossime settimane.

Come da programma, dunque, a partire da oggi è disponibile The Boys 3 su Amazon Prime Video in esclusiva, essendo di fatto una produzione originale della piattaforma.

Si tratta di una stagione particolarmente attesa, che arriva al termine di una lunga pausa che ha incrementato ulteriormente le aspettative dei fan.

Tratta dalla graphic novel di Garth Ennis, The Boys racconta la storia di un gruppo di combattenti clandestini che hanno votato la vita alla lotta contro i supereroi, che nel mondo in questione si presentano decisamente deviati rispetto all'ideale classico di questi personaggi, corrotti dall'eccessivo potere.

La produzione della serie TV è Hartley Gorenstein, Gabriel Garcia, e Nick Barrucci, mentre gli interpreti protagonisti tornano ad essere Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, e Antony Starr. Come new entry in questa stagione farà il suo esordio anche Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy.

Dopo un anno relativamente tranquillo, in cui Patriota è sembrato sotto controllo e Butcher lavora di fatto per il governo, le cose stanno nuovamente per precipitare. Di The Boys 3 abbiamo visto qualche giorno fa il trailer "Dawn of the Seven", oltre al trailer ufficiale della serie TV, il mese scorso.