The Crew 2 gratis da Ubisoft questo fine settimana

The Crew 2 è la nuova offerta gratuita, sebbene a tempo limitato, da parte di Ubisoft in questo periodo di intensa attività su questo fronte da parte del publisher francese, che ha stabilito un calendario piuttosto fitto di impegni per quanto riguarda promozioni, regali e trial a tempo e tra i quali c'è questa possibilità gratis per questo fine settimana.

The Crew 2, il racing game open world ambientato in America, sarà giocabile gratuitamente dal 9 al 13 aprile su PS4 e Windows PC tramite Uplay. I giocatori potranno accedere al gioco completo, incluso il nuovo aggiornamento Inner Drive, che offre 20 nuovi veicoli, competizioni PvE settimanali e alcuni eventi LIVE Summit unici, in cui dovranno raggiungere la vetta della classifica per aggiudicarsi alcune fantastiche ricompense in base alla propria posizione.

Oltre ai contenuti di Inner Drive, potranno inoltre usufruire di centinaia di altre sfide esplorando liberamente il vasto scenario gli Stati Uniti da costa a costa al volante dei veicoli dei loro sogni, da soli o in una modalità cooperativa per quattro giocatori. Inoltre, dall'8 al 15 aprile, sempre nell'ambito del weekend gratuito di The Crew 2, la Ford GT 2005 sarà disponibile per 1 Credito Crew per tutti i giocatori e gratuitamente per i possessori del Season Pass.

Nel caso si voglia passare all'acquisto di The Crew 2, tutti i progressi effettuati durante la trial verranno trasferiti all'interno del gioco completo, inoltre è possibile sfruttare la promozione dal 9 al 16 aprile, con le versioni Deluxe del gioco con sconti del 75%, mentre il Season Pass sarà disponibile con uno sconto del 50%.

In precedenza, Ubisoft aveva offerto Rayman Legends gratis, oltre a Child of Light e altre iniziative che possono essere seguire nel sito ufficiale dedicato ai "giveaway" della compagnia.