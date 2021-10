The Day Before: la data di uscita in un trailer, arriverà anche su PS5 e Xbox

The Day Before, l'interessante survival MMO a base open world sviluppato da FNTASTIC, ha finalmente una data di uscita ufficiale, rivelata dal team con un nuovo trailer: sarà disponibile su PC a partire dal 21 giugno 2022. Non è tutto: il gioco arriverà più avanti anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Annunciato lo scorso gennaio, The Day Before ci catapulta in un'America post-apocalittica, in cui il nostro personaggio si risveglia da solo, senza riconoscere lo scenario che lo circonda.

Per sopravvivere dovrà competere con altre persone per ottenere cibo e armi, e al contempo guardarsi le spalle dall'attacco di pericolosi infetti affamati di carne umana che presidiano le strade.

Come abbiamo scritto nella nostra anteprima di The Day Before, ci troviamo di fronte a un progetto derivativo ma solido, privo di una forte personalità ma ben fatto.

"Il mix di sparatutto, sopravvivenza, esplorazione e cooperativa potrebbe essere ciò che molti cercano", si legge nell'articolo: nei prossimi mesi proveremo a verificare queste sensazioni.