The First Berserker Khazan è disponibile in Accesso Anticipato con la Deluxe Edition: vediamo un nuovo trailer

La versione Deluxe include anche una serie di contenuti aggiuntivi come armature e arma dell'Eroe, così come un artbook digitale. Ricordiamo che i dati della demo possono essere trasferiti nel gioco completo, quindi se potete provare la demo e subito comprare la Deluxe per iniziare a giocare.

Gli utenti Deluxe hanno 72 ore di accesso anticipato rispetto alla versione Standard, che è prevista per il 27 marzo. La versione Deluxe è accessibile in versione digitale su PC (Steam, Verificato per Steam Deck), PlayStation 5 (con supporto a PS5 Pro) e Xbox Series X | S.

The First Berserker: Khazan , il gioco di ruolo d'azione ambientato nell'universo narrativo di Dungeon & Fighter (DNF), è ora disponibile in early access per coloro che hanno comprato la versione Deluxe Edition.

Il trailer dell'accesso anticipato di The First Berserker: Khazan

Secondo la descrizione ufficiale che accompagna il video in un comunicato, in The First Berserker: Khazan, i giocatori "vivono l'avvincente storia di Khazan nei panni dell'eroe dimenticato, utilizzando le sue abilità di battaglia per sconfiggere i nemici. Inoltre, si impegnano in combattimenti ricchi di azione, affrontando missioni e boss dall'alto livello di difficoltà sbloccando potenti equipaggiamenti. Grazie alla grafica nitida e all'animazione cel 3D, il mondo di Khazan prende vita in uno stile vibrante e disegnato a mano."

Chi è desideroso di immergersi ulteriormente in The First Berserker: Khazan potrà ascoltare la colonna sonora originale del gioco, composta da 22 tracce, disponibile dal 27 marzo tramite Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music e altri canali.

Vi segnaliamo infine che abbiamo giocato a lungo a The First Berserker: Khazan.