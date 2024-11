The Last of Us Parte 1 e Parte 2 Remastered testati su PS5 Pro da Digital Foundry

Digital Foundry ha testato The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5 Pro, andando ad analizzare i miglioramenti apportati a entrambi i capitoli della serie firmata Naughty Dog e realizzando persino un confronto con quanto visto su PC.

La differenza fondamentale rispetto a PS5 base sta nella nuova modalità grafica, il Pro Mode, che mantiene i 1440p nativi a 60 fps ma effettua un upscaling a 4K utilizzando la PlayStation Spectral Super Resolution, e i risultati offerti da questa tecnologia sono evidenti.

Il fogliame, in particolare, guadagna parecchia definizione e vengono eliminati gli artefatti da ricostruzione presenti in precedenza, sebbene la proiezione delle ombre dia qualche grattacapo con la PSSR, in maniera simile (per quanto molto meno marcata) a Silent Hill 2.

Andando a sbloccare il frame rate laddove si possieda uno schermo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, PS5 Pro dimostra una sostanziale superiorità prestazionale rispetto al modello base di PS5, misurabile in un incremento dei fotogrammi di circa il 30%.