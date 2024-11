Un hotfix di Baldur's Gate 3 limita il numero di mod installabili su PS5 e Xbox Series X|S per salvataggio

Il motivo di questo limite è garantire la stabilità del gioco su console, dato che possono gestire solo un certo numero di file alla volta, superato il quale possono verificarsi tempi di caricamento più lunghi e crash dell'applicazione . Chi ha già installato 100 o più mod "per il momento" non potrà caricare il salvataggio della propria partita, con Larian che sta lavorando a un ulteriore hotfix che permetterà di disattivare manualmente le mod collegate a un salvataggio da console (per ora è possibile solo da PC).

Nei giorni scorsi Larian Studios ha pubblicato un hotfix di Baldur's Gate 3 che ha portato una limitazione per le versioni PS5 e Xbox Series X|S , dove ora non sarà più possibile installare più di 100 mod per file di salvataggio. Forse vi chiederete, "c'è davvero qualcuno che installa così tante mod?". A quanto pare sì, seppur parliamo di una nicchia di giocatori, almeno stando a Larian.

I limiti delle mod di Baldur's Gate 3 su console

"Ora che ci sono più di 100 mod disponibili per il download su console, dobbiamo fare una chiacchierata seria. Chi è che gioca con più di 100 mod in un singolo salvataggio, vi chiederete? Beh, a quanto pare siete in pochi", spiega Larian sul sito ufficiale di Baldur's Gate 3.

"A differenza del PC, le console possono gestire un numero limitato di file contemporaneamente. Più mod sono installate, più velocemente si raggiunge questo limite di file. Alcuni di voi hanno provato a giocare con più di 100 mod e ci hanno segnalato tempi di caricamento lenti o addirittura crash del gioco. Sebbene consigliamo di installare solo le mod con cui si sa che si continuerà a giocare, per massimizzare la stabilità, stiamo introducendo un limite di 100 mod per le piattaforme console."

"Se avete già attivato più di 100 mod in un salvataggio su console, per il momento non potrete caricarlo. Se giocate sia su PC che su console utilizzando i cross-save e avete più di 100 mod abilitate su un salvataggio, potreste essere in grado di disabilitare il numero di mod attive dal vostro PC, in modo da poter continuare ad accedere al vostro cross-save su console. "

"Presto pubblicheremo un altro hotfix per consentire l'accesso ai salvataggi su console disabilitati dopo l'aggiornamento di oggi. Tuttavia, è importante notare che le mod possono causare un'instabilità generale, in particolare su console, e a seconda delle mod attivate in un salvataggio, si potrebbero verificare problemi quando alcune mod vengono disattivate."

