The Last of Us Parte 2 Remastered bombardato di recensioni negative su Metacritic

The Last of Us Parte 2 Remastered è stato bombardato di recensioni negative su Metacritic da parte di alcuni utenti, che hanno portato il punteggio medio del gioco a sfiorare il 6,5 per poi risalire fino all'attuale 7,6 grazie a una sfilza di 10 "riparatori".

Non si tratta ovviamente di una novità, il review bombing rimane una pratica tristemente diffusa e Metacritic è riuscito a limitarla solo in parte ponendo dei vincoli rispetto alla data di uscita dei giochi.

È tuttavia interessante spulciare fra le motivazioni dei vari "zero" assegnati alla remaster firmata da Naughty Dog, legati in molti casi alle poche differenze con l'originale The Last of Us Parte 2 e quindi alla natura prettamente commerciale di questa operazione.